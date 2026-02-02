Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Kestel köyünde, köyle aynı ismi taşıyan dağa gezmek için giden 4 kişinin aracı kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.

        Bu kişilerin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler 4 kişiyi kurtararak köy merkezine getirdi, araç ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı

        Benzer Haberler

        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da baca yangını korkuttu
        Burdur'da baca yangını korkuttu
        Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
        Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
        Dev kayalar yola düştü, ulaşım durma noktasına geldi
        Dev kayalar yola düştü, ulaşım durma noktasına geldi
        Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu Hayatını...
        Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu Hayatını...
        GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 ki...
        GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 ki...