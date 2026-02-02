Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. İlçeye bağlı Kestel köyünde, köyle aynı ismi taşıyan dağa gezmek için giden 4 kişinin aracı kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Bu kişilerin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişiyi kurtararak köy merkezine getirdi, araç ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

