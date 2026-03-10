Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Bucak'taki Kızıllı Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

        Burdur'un Bucak ilçesinde son yağışlardan sonra yeniden akmaya başlayan Kızıllı Şelalesi güzel manzara oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'taki Kızıllı Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

        Burdur'un Bucak ilçesinde son yağışlardan sonra yeniden akmaya başlayan Kızıllı Şelalesi güzel manzara oluşturdu.

        Kızıllı Köyü sınırlarında bulunan, yaz aylarında kuruyan şelale, son yağmurlarla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Eşsiz manzarası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri çeken şelale tekrar ilgi odağı oldu.

        Son dönemdeki yağışlarla canlanan şelale, bu yıl da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya başladı.

        Ormanın ortasında süzülen şelaleyi ziyaret edenler, fotoğraf çekiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Eski karısını bacağından pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafında...
        Eski karısını bacağından pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafında...
        Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı
        Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı
        Burdur'da evinde rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
        Burdur'da evinde rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
        Otomobil, araca çarptı; tamirhaneye daldı; kaza kamerada
        Otomobil, araca çarptı; tamirhaneye daldı; kaza kamerada
        Bu köyde herkes aynı sofrada iftar yapıyor Yaşlı ve hastaların evlerine yem...
        Bu köyde herkes aynı sofrada iftar yapıyor Yaşlı ve hastaların evlerine yem...
        Yaşlı kadının ölümü açık kalan pencereyle ortaya çıktı
        Yaşlı kadının ölümü açık kalan pencereyle ortaya çıktı