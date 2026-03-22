Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç Burdur'da defnedildi

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki genç Burdur'da toprağa verildi.



Kazada ölen Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş (19) için Ağlasun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Merkez Kemalettin Cami'de kılınan namazın ardından cenazeler, Bala Mezarlığı'na defnedildi.



Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş'in sözlü oldukları öğrenildi.



Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil dün Isparta-Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde Adem Emre B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobille çarpışmış, sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yaralanan sürücü Adem Emre B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

