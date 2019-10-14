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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Burdur Valisi Şıldak: Salda'ya el sürenin elini kırarlar

DHA

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'yle ilgili, "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ben il valisi olarak ifade ediyorum. Bir çivi bile çaktırmıyoruz" dedi.
Vali Hasan Şıldak, İnsuyu Mağarası'nın etrafında yapılan çevre düzenlemesi ve piknik alanının açılışına katıldı. Şıldak, burada yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nde en önemli planlama çalışmalarının koruma amaçlı imar planı ve Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilmesi gibi devrim niteliğindeki gelişmeler olduğunu söyledi. Vali Şıldak, "İlgi ve temizlik gibi düzenlemeleri, oradaki günübirlik tesisler ve kaymakamlığımız tarafından işletilen tesislerden elde edilen gelirlerden köylerimizin kilit taş ihtiyacının karşılanacak olması ve bu anlamda ilk planda 43 bin metrekare kilit parke taşı yapımımızla ilgili gelişmeler, bunlar küçük gibi görünen ama Burdur için önemli hamlelerdir. Bu hamleleri hep beraber gerçekleştiriyoruz. Kurum, kuruluşlarımız, değerli milletvekillerimizin bizlere verdiği destek ve hükümetimizin sağladığı imkanlarla iyileştirmeleri sağlıyoruz" dedi.
'BİR ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla mart ayında Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan, göğsünü kabartan bir gelişme olduğunu vurgulayan Vali Hasan Şıldak, şunları söyledi:
"Türkiye'de 18 özel alandan biridir ve Salda'nın korunmasının garanti senedidir bu ilan. Burada katkı veren Çevre Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ve bütün paydaşlarımıza yeniden şükranlarımı sunuyorum. Burada alınan tedbirlerle koruma kullanma dengesi her zaman gözetilmişti. Bundan sonra çok daha iyi gözetilecek. İnsuyu olsun, Salda olsun, bütün tarihi ve doğal güzelliklerimiz olsun birinci amacımız buraları aslına uygun orijinal haliyle muhafaza etmektir. Kim ne derse desin aksine olan bütün söylemleri reddediyoruz. Bu tür tevatürlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi lazım. Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ben il valisi olarak ifade ediyorum. Bir çivi bile çaktırmıyoruz. Alınan bütün tedbirleri başka amaçlarla kullanıp söyleme dönüştürmek insanlıkla bağdaşmaz. Turizme evet ama koruyarak yaşatılan bir turizm değeri anlayışı çerçevesinde çevre duyarlılığı hepimizin içimizde hissetmemiz gereken bir şeydir." 

BURDUR

14 Ekim 2019 Pazartesi

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