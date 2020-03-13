Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Burdur'da gerçekleştireceği programlar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur'da ve Bucak ilçesinde 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği programların ertelendiği açıklandı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Erdoğan'ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Burdur'a gelecekti. Erdoğan'ın aynı gün saat 15.00'te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-12 23:22:07



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