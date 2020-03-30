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Tarlasını sürerken tarihi eser buldu Tarladan çıkan kayaların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı

İHA

Burdur'da tarlasını süren çiftçi sert bir cisme denk gelince kepçe yardımıyla kazdı. Tarladan çıkan beton blokların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait eserler olduğu ortaya çıktı.

Tarlasını sürerken tarihi eser buldu Tarladan çıkan kayaların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı

Burdur'da tarlasını süren çiftçi sert bir cisme denk gelince kepçe yardımıyla kazdı. Tarladan çıkan beton blokların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait eserler olduğu ortaya çıktı.
Merkeze Bağlı Büğdüz köyünde ikamet eden Abdullah Candan (48), köy kenarındaki tarlasını sürmeye başladı. Tarlayı sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark eden Candan kaya parçalarını çıkartmak için kepçe kullandı. Yapılan kazıda tarihi nitelikte olan 5 parça kaya blok bulundu. Candan hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı. Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.
Tarla sahibi Abdullah Candan, "Tarlamı sürerken sabana taş denk geldi onu çıkartırken başta bir taş daha denk geldi. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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