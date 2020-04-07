Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailenin bireylerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belde karantinaya alındı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde bir ailede Covid-19 vakası tespit edilmiş olup, ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Çavdır Mesut MADAN<br>2020-04-07 12:47:31<br>
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