        Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

        Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

        Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:05
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Başsavcılıkları ile Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılıkları koordinesinde, 1-15 Ocak tarihlerinde kesinleşmiş hapis cezası ile nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası ile nitelikli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

