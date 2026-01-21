Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin cezası belli oldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanık ile eşinin cezası belli oldu.

        Giriş: 21.01.2026 - 18:21 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:21
        Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanık ile eşinin cezası belli oldu.

        Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

        Maktulün yakınları ve avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını sanıkların tahliyesini, mümkün değilse adli kontrol verilmesini talep etti.

        Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Onur Altan'ın maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, Özcan S.'ye karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, Bekir S.'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


        Şerife Altan'ın, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 15 yıl, Özcan S.'ye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.


        - Olay

        Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan Bekir Ö. ve Özcan S. yaralanmıştı.

        Olay yerinden kaçan Beytullah Soylu'nun kuzeni Onur Altan, suç aleti tüfekle saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Daha sonra gözaltına alınan Onur Altan (25) ve eşi Şerife Altan (21) tutuklanmıştı.

