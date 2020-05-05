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Burdur'un 2 ilçesinde 24 yeni koronavirüs vakası

DHA

Burdur'un 2 ilçesinde 24 yeni koronavirüs vakası

<br>Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'un Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde, 'Covid-19' testleri pozitif çıkan 24 kişi, hastanede koronavirüs tedavisine alındı.<br>Çeltikçi'de geçen hafta pazartesi günü aynı aileden 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Konak ve Cami mahalleleri, karantinaya alındı. Bölgede sağlık ekipleri, filyasyon yöntemiyle yeni testler yaptı. 'Covid-19' testlerinin ardından hem Çeltikçi ilçesinde hem de bu kişilerin temaslı olduğu Bucak'ta toplam 24 kişide koronavirüs tespit edildi. Yeni 24 vakadan 11'i Burdur Devlet Hastanesi'nde, 13'ü ise Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: <br>"Covid-19 sürecinin en başından itibaren tedbirlerin tam olarak uygulanması, sosyal mesafeye uyulması, maske takılması, toplu ortamlarda bulunulmaması yönündeki sürekli olarak uyarılarda bulunuyor ve evden çıkmama konusunda çağrılarımızı aralıksız tekrarlıyoruz. Bu çağrıları dikkate almamak, hastalığın fark edilmeden hızlı bir yayılım gösterdiğinin yol açacağı olumsuzlukları görmezden gelmek toplum olarak ağır bedeller ödememize neden oluyor. Bütün kurumlarımızla birlikte aldığımız, en hassas şekilde uyguladığımız tedbirlerin her birinin gerekli olduğunu, bu kurallara hepimizin samimi şekilde uymasının zorunlu olduğunu sürekli olarak ifade ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, çevremizdeki bütün insanların sağlığını düşünmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ne yazık ki şu anda hastanelerimizde Çeltikçi ilçemizdeki vaka kaynaklı 24 vatandaşımız tedavi altında. Hepsine acil şifalar diliyorum. Lütfen bütün toplum olarak duyarlı olalım. Bu mücadeleye istisnasız her vatandaşımızın gönülden inanarak destek vermesi şart. Kuralları uygulama konusunda göstereceğimiz bir ihmal ve özensizlik çok kişinin hayatını karartabiliyor. Devletin tedbir alması, seferber olması, defalarca uyarıda bulunması yetmiyor. Her bir vatandaşımızın uyum göstermesi, tedbirleri benimsemesi gerekiyor. Burdur'a bir kez daha bütün içtenliğimle sesleniyorum. Lütfen evde kalın. Sosyal mesafeye uyun. Maske kullanın. Toplu ortamlarda bulunmayın. Ev ziyareti yapmayın. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları koruyun. İnsanlık için, Burdur için."DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN<br>2020-05-05 17:02:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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