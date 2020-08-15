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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğu

DHA

Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğu


Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda'ya geliyor.
Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Gölde görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.
'GÖLÜN İÇERİSİ KADİFE HALI GİBİ'
İstanbul'dan geldiğini söyleyen Birol Bodur, "Salda Gölü'nü haberlerde gördük. Çok merak ettik. Bir haftalık iznimiz vardı. Görelim diye geldik. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri burası diyebilirim" dedi.
Birgül Bodur ise, "Burası muhteşem. Kumu yakmıyor. Çok temiz, gerçekten korunması gereken bir yer. Gölün içerisi kadife halı gibi" diye konuştu.
Salda Gölü'ne ilk defa geldiğini söyleyen Ahmet Mazlumoğlu ise, "Beklediğimden çok çok daha iyi buldum. Dünyada birçok ülkeyi gezdim. İtalya'da Como Gölü var. Como Gölü'nü o kadar çok reklam yapmışlar ki, bizim Salda'nın da daha iyi yerlere gelmesi için birçok yeniliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Yalova'dan geldiğini söyleyen Sıla Baş, "Daha önce de görmek istiyorduk. Biraz fazla kalabalık ama ben çok beğendim. Herkese tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Yeşilova Mesut MADANYavuzkan AKDOĞAN
2020-08-15 08:14:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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