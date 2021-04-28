Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Burdur´un Bucak ilçesinde Hatice Işık´ı çalıştığı şarküteriye gelerek, av tüfeğiyle öldürüp kaçan R.T. polisin çalışması sonucu Eşek Alanı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. R.T. ifadesi için polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2021-04-28 21:50:36
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