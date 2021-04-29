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Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4)

DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4)


TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur Bucak'ta, Ramazan Topay'ın av tüfeğiyle çalıştığı şarküteride vurduğu Hatice Işık'ın cenazesi, ilçe merkezine getirildi. Işık için Hacısarılar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Hatice Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
'YAVRUMU, YAVRULARINA DOYDURMADILAR'
Annesi, cenazenin ardından Hatice Işık'ın mezarı başında, "Yavrumu, yavrularına doydurmadılar. Yavruma kıydılar. Gepegenç gitti, kara topraklara" diyerek, gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Burdur Halim AKCA
2021-04-29 15:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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