Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4)

TOPRAĞA VERİLDİ
Burdur Bucak'ta, Ramazan Topay'ın av tüfeğiyle çalıştığı şarküteride vurduğu Hatice Işık'ın cenazesi, ilçe merkezine getirildi. Işık için Hacısarılar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Hatice Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
'YAVRUMU, YAVRULARINA DOYDURMADILAR'
Annesi, cenazenin ardından Hatice Işık'ın mezarı başında, "Yavrumu, yavrularına doydurmadılar. Yavruma kıydılar. Gepegenç gitti, kara topraklara" diyerek, gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Burdur Halim AKCA
2021-04-29 15:49:53
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.