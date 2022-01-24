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Göller yöresindeki su kuşları bir bir sayılıyor En çok olan türlerin başında Sakarmeke ve Elmabaş patka ördekleri gibi türler başta geliyor

İHA

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı. Antalya, Isparta ve Burdur'da ki sulak alanlarda bulunan kuş türleri tek tek tespit edilecek.

Göller yöresindeki su kuşları bir bir sayılıyor En çok olan türlerin başında Sakarmeke ve Elmabaş patka ördekleri gibi türler başta geliyor

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı. Antalya, Isparta ve Burdur’da ki sulak alanlarda bulunan kuş türleri tek tek tespit edilecek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Antalya, Isparta ve Burdur’da ki sulak alanlarda su kuşu türleri sayımına başladı. 8. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Beyşehir gölünde başlayan sayımlar, Isparta’nın ardından Burdur’da devam ediyor. Kış ortası su kuşu sayımlarının her yıl Ocak ayı ortasında başladığını belirten Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Beyşehir Gölü, Eğirdir ve Kovada Göllerinde sayımları tamamladıklarını ve Burdur’da sayımlara başladıklarını söyledi.
Sayımlarda herhangi yabancı bir türe rastlamadıklarını belirten Yılmaz, “Şu ana kadar herhangi farklı bir türe rastlamadık. Her yıl olduğu gibi saydığımız kuş türlerini görüyoruz. Bu sayımlarda bölge müdürlüğü teknik elemanları, üniversitelerden ilgili branşların hocaları, kuş gözlemcileri, il şube müdürleri ve şefliklerle birlikte yapıyoruz. Genellikle daha çok gönüllü kuş gözlemcileri bu sayımlara katılıyor ve bu şekilde saygılarımızla gerçekleştiriyoruz. Ördek türleri, kıyı kuşları ve balıkçıl türler ağırlıklı olarak oluyor. Bu yıl da sulak alanlarda en çok olan türlerin başında Sakarmeke ve Elmabaş patka ördekleri gibi türler başta geliyor” dedi.
Su kuşu sayımlarının amaçlarından bahseden Yılmaz, “Sulak alanlar hakkında fikir sahibi oluyoruz. Su kuşlarının popülasyonları hakkında, dağılımları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bilimsel verilere ya da insan etkisiyle sulak alan değişimlere bağlı olarak su kuşlarında da hareketlilik, popülasyon değişiklikleri oluyor. Bu konularda bilgi edinerek bilimsel altlık oluşturulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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