Yaban keçileri ilk kez doğal ortamından alınıp başka bir doğal ortama bırakıldı Karanlıkdere kanyonu tabiat parkına 11 yaban keçisi yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçileri ilk kez doğal ortamından alınıp başka bir doğal ortama bırakıldı Karanlıkdere kanyonu tabiat parkına 11 yaban keçisi yerleştirildi

İHA

Yaban keçileri ilk kez doğal ortamından alınıp başka bir doğal ortama bırakıldı Karanlıkdere kanyonu tabiat parkına 11 yaban keçisi yerleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Karanlıkdere Kanyonu Bölgesine yaban keçilerinin tekrar bölgede doğal yaşamlarını sürdürmeleri için 6'i erkek, 5'i dişi olmak üzere 11 yaban keçisi bırakıldı.
Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkına yaban keçisi yerleştirme çalışmalarının 2 etabı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 6'i erkek, 5'i dişi olmak üzere 11 yaban keçisi Altınyayla İlçesi Ballık Köyü sınırlarına bırakıldı. Bu çalışmayla ilk kez doğal ortamından alınan yaban keçileri başka bir doğal ortama yerleştirilmiş oldu. İlk iki etapta 18 Yaban Keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 Yaban Keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor.
Yaban Keçisi yerleştirme programına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Bölge Müdür Yardımcısı Uğur AltındaL, Bölge ve İl Müdürlüğü personelleri, Köy Muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza
TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonu pompasına çarptı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonu pompasına ...
TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonu pompasına çarptı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonu pompasına ...
Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda kayarak eğlendi
YEREL HABERLER Araçlar yaylaya çıkamayınca çocuklar buzlanan yolda ...
Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hizar makinesine sırtını kaptıran işçi ağır yaralandı
‘Yaşlı Dostu Hastane’ Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği seçildi
YEREL HABERLER ‘Yaşlı Dostu Hastane’ Sağlık Bakanlığı tarafından iyi ...
Meteoroloji Burdur için sarı uyarı ile fırtına beklendiğini açıkladı
YEREL HABERLER Meteoroloji Burdur için sarı uyarı ile fırtına ...
Sagalassos Antik Kenti, kar yağışıyla bembeyaz
YEREL HABERLER Sagalassos Antik Kenti, kar yağışıyla bembeyaz
Burdur'da Turkovac aşısı yapılmaya başlanıyor
YEREL HABERLER Burdur'da Turkovac aşısı yapılmaya başlanıyor
10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER 10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.