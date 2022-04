Bakan Karaismailoğlu: “Şehirleri birbirine bağlamakla kalmayacağız, dünyayı Türkiye’ye bağlayacağız” “Çanakkale Köprüsü’nden Hakkari’deki Yüsekova Tüneli’ne kadar çok hummalı bir çalışma var” “700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği ve güçlü Türkiye için çalışmaktayız” “Yakıttan 1 milyar litre, zamandan 7 milyar saat tasarruf sağladık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin tüm şehirlerini birbirine bağlamakla yetinmeyip, dünyayı Türkiye’ye bağlayacağız. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak, milletimize hizmet hedefine tam yol ilerliyoruz. Çanakkale Köprüsü’nden Hakkari’deki Yüsekova Tüneli’ne kadar çok hummalı bir çalışma var. 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği ve güçlü Türkiye için çalışmaktayız” dedi.

Ağlasun İlçe Yolu Temel Atma töreni ve çeşitli ziyaretler için Burdur’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Merkez Pazar Cami’nde cuma namazını kılıp, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Ardından esnafı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulunup bayramlarını kutladı. Esnaf ziyareti sonrası Burdur AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Burdur’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



“İçerideki piyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz”

Dünya ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Savaşlar, küresel ticaret savaşları, uluslararası kurallar, emperyal güçlerin baskıları. Böyle bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde küresel oyunlarla ve içerideki piyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Gayemiz, ülkemizin istiklali ve istikbali, milletimizin refahı ve bölgemizin istikrarıdır. Diğer yandan daha fazla üretmenin ve kalkınmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.



“1 milyon insanımıza iş ve aş sunduk”

Dünyanın gıpta edeceği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkenin ulaşım ve altyapısına yaklaşık 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, “Ülkemizi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar arasında ulaşımın her modundan uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bakanlık olarak yaptığımız yatırımlarla 1 milyon insanımıza iş ve aş sunduk. Projelerimizle Türkiye’mizi doğu, batı, kuzey, güney ayırt etmeksizin ülkemizin bütünün kalkındıracak, dünyaya Türkiye’ye bağlayacak yatırımları hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.



“Burdur’da bölünmüş yol uzunluğunu 266 km’ye çıkardık”

Burdur’daki yatırımlara da değinen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2003’te şehrimizde sadece 47 kilometre bölünmüş yol uzunluğu varken, 219 km daha yaparak bunu 266 kilometreye çıkardık. Yollardaki sürüş konforu ve güvenliliğini arttırmaya yardımcı olsun diye, BSK kaplamalı yol maalesef Burdur’da yoktu. Bizler 388 km BSK kaplamalı yol yaptık ve Burdurlu hemşerilerimizi yollarda konfor ve güvenle tanıştırdık, tanıştırmaya da devam edeceğiz. Isparta ile olan 21 km olan dostluk yolunu 14 km’ye düşürerek, iki şehir arasındaki ulaşımın daha güvenli olmasını tesis etmeye çalışıyoruz.”



19 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak asfalt

Bakan Karaismailoğlu, bugün temeli atılacak Ağlasun ilçe yoluna ilişkin de, “Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Ağlasun ilçemizin, ulaşım standartlarını yükseltecek, Antalya Burdur ayrımı, TaşkapıAğlasun yolunda yapım çalışmalarını bugün hep birlikte başlatacağız. 19 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, tek yol standardındaki projede, iki hem zemin kavşak, 40 menfez, 6 istinaf duvarı ve 3 tane derivasyon kanalı inşaa edeceğiz. Yolun yatay ve düşey standartlarını yükselterek görüş mesafesini arttıracağız. Bu sayede bölgedeki yerleşim yerlerine çok güvenli bir ulaşım imkanı tesis etmiş olacağız” diye konuştu.



“Yakıttan 1 milyar litre, zamandan 7 milyar saat tasarruf sağladık”

“Türkiye’nin tüm şehirlerini bir birine bağlamakla yetinmeyip, dünyayı Türkiye’ye bağlayacağız” diyerek sözlerini sürdüren Karaismailoğlu, “Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak, milletimize hizmet hedefine tam yol ilerliyoruz. Çanakkale Köprüsü’nden Hakkari’deki Yüsekova Tüneli’ne kadar çok hummalı bir çalışma var. 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği ve güçlü Türkiye için çalışmaktayız. 28 bin 600 km’ye çıkarmış olduğumuz yollar ile birlikte yakıttan ve zamandan tasarruf ediyoruz. Yakıttan yılda 1 milyar litre tasarruf sağladık. 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Zamanın değerini bazen anlayamıyoruz ama hakikaten ömür geçiyor. Bu yollar sayesindeki trafik kazalarında yüzde 80 azalmalar oldu. Bu azalmalar sayesinde her yıl 10 bin tane can kurtarıyoruz. Bu projeleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.



“Önümüzdeki 30 yıl içerisinde 198 milyar dolarlık yatırım planı hazırladık”

Karaismailoğlu, son 20 yılda toplam 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bununla birlikte üretime de 1 trilyon dolarlık, milli gelire de 500 milyar dolar katkılarının olduğuna dikkati çekerek, “2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık, büyük, güçlü Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerden birisi olacak Türkiye için de, önümüzdeki 30 yıl içinde 198 milyar dolarlık yatırım planını hazırladık. Hem demiryolu, hem karayolu hem de havayollarında, ülkemizin büyüklüğüne yakışır projelerini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Burdur MHP İl Başkanlığını ziyaret edip, Ağlasun İlçe Yolu Temel atma törenine katılmak üzere Bucak ilçesine hareket etti.

