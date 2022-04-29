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Türkiye’nin 58'inci havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Dünyanın 5’inci, Türkiye’nin de 2’nci denize dolgu inşa edilen havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs’ta açıyoruz” “Böylece ülkemize de 58. havalimanını kazandırmış olacağız”

İHA

Türkiye’nin 58'inci havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Dünyanın 5’inci, Türkiye’nin de 2’nci denize dolgu inşa edilen havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs’ta açıyoruz” “Böylece ülkemize de 58. havalimanını kazandırmış olacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın 5’inci, Türkiye’nin de 2’nci denize dolgu inşa edilen havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta açılacağını bildirerek, "Mühendislik başarımızın yeni bir göstergesi olan havalimanını 14 Mayıs’ta açacağız. Böylece ülkemize de 58. havalimanını kazandırmış olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak esnafla buluşan Bakan Karaismailoğlu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulunup bayramlarını kutladı. Ardından AK Parti Bucak İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, belediye meydanında düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi, orucunu burada açtı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, tüm vatandaşların ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi.

“Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk”
Yapılan bazı projelerden bahseden Karaismailoğlu, Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 4 yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Hemen peşinden Tokat’ı havalimanı ile buluşturduk. Ondan 1 hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevreyolu’nu açtık; transit yolu şehir dışına taşıdık. Antalya’da Fasalis Tüneli’yle AntalyaKemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Yarın, Kırklareli’ndeyiz. Pınarhisar ve Çakıllı Çevreyollarını açacağız” dedi.

58. havalimanı 14 Mayıs’ta
14 Mayıs’ta RizeArtvin Havalimanını açacaklarını da aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Mühendislik başarımızın yeni bir göstergesi olan; dünyanın 5., ülkemizin de 2. denize dolgu inşa edilen havalimanı olan RizeArtvin Havalimanını açacağız. Böylece ülkemize de 58. havalimanını kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

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