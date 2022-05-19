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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’ da 19 Mayıs coşkusu

İHA

Burdur’ da 19 Mayıs coşkusu

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Mücadelenin 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve beraberinde yer alan iki Milli Sporcu Ece Ece ve Mehmet Kılıç’ı makamında kabul etti.
Burdur Merkez Spor Salonunda düzenlenen kutlama programının başında Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Komd. Alb. Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte törene katılan öğrencilerin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladılar.
İstiklal Marşı’nın okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden programda, Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Öğrencisi Eray Ak ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Gençlik Merkezi üyesi Ozan Alsan eserlerini okudular.
Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sultan Ayhan’ın Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuması sonrası Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Spor Lisesi öğrencileri tarafından jimnastik ve Judo gösterisi sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Kick Boks gösterisi sunuldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıl dönümü anısına Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, USO Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi ve Bahçeşehir Kolejinden oluşan 103 öğrencimiz Cuma Ovası Yörük Ali Zeybeğini sergilediler.
Programa Vali Ali Arslantaş ile birlikte Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı P. Komd. Alb. Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Engin Hatipoğlu, kurum müdürleri, gaziler, Şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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