Burgan Bank, EBRD'den 'yeşil finansman' sağladı

Burgan Bank, çevre dostu yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Burgan Bank, bu kaynakla, enerji verimliliğini artıran, yenilenebilir enerji üretimini destekleyen ve iklim dostu teknolojilerin kullanımını teşvik eden şirketlere finansman sağlayarak, reel sektörde yeşil dönüşümün hızlanmasına ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişini destekleyen projelere hız verdiklerini ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon avro tutarında, 5 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladık. EBRD'nin Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) kapsamında gerçekleşen bu anlaşma, bankamızın uluslararası finans kuruluşlarından temin ettiği ilk yeşil finansman kaynağını temsil ediyor. Söz konusu finansman ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüme odaklanan şirketlere destek sağlayacağız. Bu yeni kaynak ayrıca müşteri portföyümüzün büyümesine ve çeşitlenmesine de katkıda bulunacak. EBRD ile kurduğumuz bu iş birliği, yeşil ekonomiye verdiğimiz desteğin ve yeşil yatırımları finanse etme konusundaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Ülkemizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmak ve reel sektörün yeşil temalı sürdürülebilir yatırımlarına finansman sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.