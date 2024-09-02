Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Burhan Karakuş cinayetinde yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Burhan Karakuş cinayetinde yeni gelişme!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Burhan Karakuş cinayetinin izini sürmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhan Karakuş cinayetinde yeni gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi cinayetin detaylarını aydınlatmak için cinayetin işlendiği yere gitti. Burhan’ın eşi Sevgi ve annesi olay günü yaşadıklarını adım adım anlattı.

        SUÇLANAN 3 KADIN KONUŞMUYOR!

        Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım’ın suçladığı 3 kadın Aysel, Feride ve Gamze sessizliğini koruyor. Gamze’nin canlı yayınlardan kaçmasının ardından oklar bir kez daha üçlüye döndü.

        ÇAĞRILARA CEVAP VERMEDİLER!

        Vazgeçme ekibi cinayette şüpheli görülen 3 kadının evine gitti fakat çağrılara cevap vermeyerek sessizliklerini korudular.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru