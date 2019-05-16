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Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran'ın hayatı ve kariyeri

Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SETA Genel Koordinatörü görevinde bulunan Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

Burhanettin Duran

Burhanettin Duran geçtiğimiz gün bir televizyon programında yaptığı açıklamadan dolayı çok konuşuldu. Vatandaşlar Burhanettin Duran'ın kim olduğu ve kariyerini merakla araştırılıyor...

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2011 öğretim yılını George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçiren Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde profesör olarak bulundu. Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır.

Fahrettin Altun ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016),Nebi Miş ile Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi (SETA Yayınları, 2017) ve Hasan Basri Yalçın ile Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri başlıklı kitapları derlemiştir. Duran ayrıca, Dönüşüm Sürecinde Türkiye, Dünya Çatışma Bölgeleri I-II, Ortadoğu Yıllığı 2008, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 adlı eserlerin editörleri arasındadır.

TRT 1’de Enine Boyuna adlı programa yorumcu olarak katkıda bulunmaktadır. Hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesidir ve SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

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