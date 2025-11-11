Burhaniye - Bursa kaç kilometre? Burhaniye - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ege Denizi'nin kıyısındaki Ören Plajı'nın sakinliğinden, Uludağ'ın eteklerindeki hareketli metropole uzanan bu seyahat, artık modern otoyol seçenekleriyle geçmişe göre çok daha konforludur. Hangi güzergahın daha hızlı olduğu, otobüsle veya özel araçla yolculuğun ne kadar sürdüğü gibi kritik bilgileri bu yazımızda sizler için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

BURHANİYE - BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi ile Bursa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Burhaniye'den yola çıkıp Balıkesir Kuzey gişelerinden O-5 Otoyolu'na bağlanılır. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 165 ila 175 kilometre ), kesintisiz bir sürüş sağlar.

Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Burhaniye'den yola çıkıp Balıkesir Kuzey gişelerinden O-5 Otoyolu'na bağlanılır. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık ), kesintisiz bir sürüş sağlar. Eski Devlet Yolu (D-565 / D-230) Rotası: Bu, daha geleneksel bir güzergahtır. Burhaniye'den Balıkesir şehir merkezine, oradan da Susurluk üzerinden Bursa'ya ulaşan D-565 karayolu takip edilir. Bu rota, kilometre olarak daha kısadır ve yaklaşık 150 ila 160 kilometre arasındadır.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

BURHANİYE - BURSA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Burhaniye ile Bursa arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.