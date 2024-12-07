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        Haberler Dünya Burkina Faso'da hükümet görevden alındı | Dış Haberler

        Burkina Faso'da askerî cunta hükümeti görevden aldı

        Askerî cunta tarafından yönetilen Burkina Faso'da Devlet Başkanı İbrahim Traore, Başbakan Kyelem de Tambela'yı görevden alarak hükümeti feshetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 23:50 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:50
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        Burkina Faso'da hükümet görevden alındı
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        Burkina Faso'da askeri cuntanın başında bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Traore yayımladığı kararname ile Başbakan Tambela'yı görevden alarak hükümeti feshetti.

        2022 yılından beri askeri cunta ile yönetilen Burkina Faso özellikle Batı karşıtı tutumuyla ön plana çıktı. Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışan Burkina Faso, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) olan üyeliğini de askıya aldı.

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