Burkina Faso'da hükümet görevden alındı

Burkina Faso'da askeri cuntanın başında bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Traore yayımladığı kararname ile Başbakan Tambela'yı görevden alarak hükümeti feshetti.

2022 yılından beri askeri cunta ile yönetilen Burkina Faso özellikle Batı karşıtı tutumuyla ön plana çıktı. Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışan Burkina Faso, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) olan üyeliğini de askıya aldı.