Burnley - Manchester United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Burnley, 02 Eylül 2018 Pazar günü Manchester United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Burnley 1 puanla 18. sırada, Manchester United 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Burnley son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Manchester United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 141 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burnley kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, Manchester United sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Burnley önceki hafta Bournemouth mücadelesinde 1-2 yenildi.

Manchester United ise Watford karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Burnley, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Manchester United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Manchester United 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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