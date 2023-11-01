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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Sosyal yardım alanı istihdam eden işverene teşvik - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sosyal yardım alanı istihdam eden işverene teşvik

        Sosyal yardım yapılan hane sayısı pandemi dönemine göre azalmakla birlikte pandemi öncesine göre 1.1 milyon arttı. Sosyal yardım sistemi, fert başına asgari geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Sosyal yardım alanları istihdam eden işverenlere prim teşviki verilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 07:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:23
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        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
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        Türkiye’de sosyal yardımlar çeşitli kurumlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. İlk sırada yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlarından faydalanan hane sayısı 2019 yılında 3.3 milyon iken, pandemi dolayısıyla 2020’de 6.6 milyona çıktı, 2021 yılında da 5.9 milyon oldu. 2022 yılında 4.4 milyona gerileyerek önemli ölçüde azalmakla birlikte pandemi öncesindeki dönemin 1.1 milyon üzerinde kaldı. 2022 yılında bakanlık vasıtasıyla yaklaşık 1.5 milyon kişiye 21.6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı, 232.7 bin kişiye 3.5 milyar lira tutarında sosyal ve ekonomik destek, 565 bin kişiye 17.9 milyar lira tutarında evde bakım yardımı verildi. Bu şekilde yapılan yardım tutarı 2021 yılında 12.8 milyar iken 2022 yılında 31.5 milyar liraya ulaştı.

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        Pandemi öncesinde 2019 yılında 7.5 milyon kişi olan genel sağlık sigortası primi bakanlıkça karşılanan kişi sayısı 2020’de 7.8 milyon, 2021’de 9.5 milyon kişi oldu. Bu sayı 2022 yılında da 9.5 milyon kişi olarak gerçekleşti. Aile Bakanlığı dar gelirli ailelerin GSS primi için 2022’de 33.6 milyar lira ödedi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan yetim ve engellilerin sayısı 2019 yılından beri her yıl azalarak 2022’de 4.241 kişiye geriledi.İmaret hizmetlerinden yararlananların sayısı 2019-2020’de 80 bin civarında iken 2021’de 101.225’e, 2022’de 149.898’e yükseldi.

        Milli Eğitim Bakanlığından burs olan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sayısı çok az artışla 283.002 kişi olurken, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (YURT-KUR) burs alan yükseköğretim öğrencilerinin sayısı 2021’de 949.717 iken 2022’de 567.829’ye geriledi. Kömür yardımı yapılan hane sayısı yaklaşık 55 bin kişi artarak 2 milyon 29 bine ulaştı.

        Belediyelerden yapılan sosyal yardımlar 2021 yılında 11.3 milyar lira iken 2922’de 23.7 milyar liraya yükseldi. Böylece 2022 yılında kamu kuruluşları ve belediyelerce yapılan toplam yardımlar 93.7 milyardan 143.1 milyar liraya çıktı. Ancak, geçen yılki toplam yardımların gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2019 yılının altında kaldı. 2019’da milli gelirin yüzde 1.17’si oranında olan sosyal yardımlar 2020’de 1.30, 2021’de 1.29, 2022 yılında ise 0.95 olarak gerçekleşti.

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        KAMU KURULUŞLARININ SOSYAL YARDIM HARCAMALARI

        Kurum Yardım türü 2020 2021 2022
        Yararlanıcı sayısı Bin TL Yararlanıcı sayısı Bin TL Yararlanıcı sayısı Bin TL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Faydalanan toplam hane 6.630.682 5.903.515 4.419.286
        Yaşlı ve engelli aylığı 1.527.019 11.595.560 1.538.810 13.233.342 1.533.509 21.576.925
        Sosyal ve ekonomik destek (Çocukları muhtaç aileler) 220.022 1.639.909 216.645 1.959.161 232.723 3.497.109
        Evde bakım 529.427 9.266.679 530.812 10.683.999 565.055 17.939.582
        SYDV'na tüm sosyal yardımlar için aktarılan kaynak 16.802.348 12.782.513 31.518.565
        Genel Sağlık Sigortası primleri 7.810.588 14.454.883 9.482.940 34.473.958 9.488.441 33.552.337
        Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç aylığı (Yetim ve engelliler) 4.598 50.949 4.486 58.800 4.241 93.366
        İmaret hizmetleri 82.280 52.712 101.225 75.684 149.898 198.399
        Burs (İlk-ortaöğretim öğrencileri) 20.659 24.948 21.342 40.279 20.995 48.138
        MEB Burs (İlk-ortaöğretim öğrencileri) 185.159 56.912 277.156 1.143.503 283.002 1.896.591
        YURT-KUR Burs (Yükseköğretim öğrencileri) 414.282 2.728.942 949.717 6.729.943 567.289 5.118.225
        TKİ - TTK Kömür yardımı 1.774.130 983.249 1.874.806 1.225.402 2.029.576 3.961.487
        Belediyeler Tüm sosyal yardımlar 8.045.646 11.276.971 23.707.573
        TOPLAM 65.702.737 93.683.555 143.108.297
        Toplam /GSYH (%) 1,30 1,29 0,95

        Kaynak: 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı

        GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ

        Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Programı’na göre sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine daha etkin ulaştırılması ve yoksulluğun azaltılması amacıyla sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. Sistem işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Bu amaçla gelecek yıl Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sisteminin hayata geçirilmesine yönelik mevzuat, teknik altyapı, analiz ve raporlama çalışmaları yapılacak.

        SOSYAL YARDIM ALANI İSTİHDAM EDEN İŞVERENE TEŞVİK

        Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım alanlar İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programlar, Mesleki Eğitim Programları, İşbaşı Eğitim Programları ve Açık İşler aracılığıyla istihdama yönlendirilecekler.

        Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak. Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ve istihdam edilen kişilerin işveren sigorta primleri karşılanacak. Çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları tespit edilerek istihdama kazandırılmak üzere İŞKUR sistemine kaydedilecek.

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        #Aile Bakanlığı
        #bakım aylığı
        #engelli
        #65 yaş
        #gelir tamamlayıcı aile destek
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