Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Toroslar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 24° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Kısmen Güneşli 26° Antalya Güneşli 27° Trabzon Parçalı bulutlu 25° Bursa Kısmen Güneşli 23° Adana Yağmurlu 28° Diyarbakır Parçalı bulutlu 26° Gaziantep Kısmen Güneşli 25° Ağrı Güneşli 19°

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.