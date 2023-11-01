Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.514,10 %-2,58
        DOLAR 28,3174 %0,05
        EURO 29,9460 %-0,02
        ALTIN 1.801,96 %-0,17
        FAİZ 35,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,60 %-0,97
        BITCOIN 34.394,00 %-0,74
        GBP/TRY 34,3886 %-0,10
        EUR/USD 1,0571 %-0,04
        BRENT 85,22 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 2.946,21 %-0,17
        Haberler Ekonomi Enerji Doğal gaza zam geldi mi? BOTAŞ kasım tarifesini açıkladı - Enerji Haberleri

        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 08:19 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        BOTAŞ: AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK FİYATI

        Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar