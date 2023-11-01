Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
Adana'da, fırın işletmecisi ve 4 çocuk babası 63 yaşındaki R.A, yanında çalışan 16 yaşındaki E.A. adlı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Genç kızın cep telefonu ile çektiği görüntüleri delil olarak sunduğu öğrenildi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A. (16), 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.'nın (63) kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK SUNDU
DHA'da yer alan habere göre cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.