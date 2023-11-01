Adana'da 63 yaşındaki fırın işletmecisinin 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edildi! Çektiği görüntüyü delil olarak sundu!

Adana'da 63 yaşındaki fırın işletmecisinin 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edildi! Çektiği görüntüyü delil olarak sundu!

Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz! Adana'da, fırın işletmecisi ve 4 çocuk babası 63 yaşındaki R.A, yanında çalışan 16 yaşındaki E.A. adlı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Genç kızın cep telefonu ile çektiği görüntüleri delil olarak sunduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 08:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:30 facebook

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