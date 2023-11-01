Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail Gazze'deki mülteci kampını vurdu, çok sayıda kişi öldü: "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik"

        İsrail Gazze'deki mülteci kampını vurdu, çok sayıda kişi öldü: "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması devam ederken, dün akşam saatlerinde İsrail ordusu beşinci kez Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından CNN International'a konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına saldırı düzenledi.

        En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İsrail, asıl hedefin Hamas'ın üst düzey komutanı olduğunu söyledi.

        "ONLARA GÜNEYE GİTMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

        Saldırının ardından CNN International'da gazeteci Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" açıklamasında bulundu.

        Gazeteci Blitzer'in, "O mülteci kampında masum sivillerin, kadınların ve çocukların olduğunu biliyordunuz değil mi?" sorusunu yanıtlayan Hecht, "Bu savaşın trajedisidir, onlara güneye gitmeleri gerektiğini söylemiştik" dedi.

        REKLAM

        Blitzer bu yanıtın ardından "Yani yine de bombayı mülteci kampına atmaya karar verdiniz" dedi. Asıl hedefin Hamas'ın üst düzey komutanı olduğunu belirten Hecht, "Sivil kaybını en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

        Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.

        İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        #Filistin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
        Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!