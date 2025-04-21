Burnley ve Leeds United Premier Lig'de!
İngiltere Championship'te 44. hafta maçları sona erdi. Ligde ilk 2 sırada yer alan Leeds United ve Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Giriş: 21.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:05
Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere 2. futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.
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