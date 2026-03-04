Uzun bir süre kuraklıkla mücadele eden Bursa, kötü günleri atlattı. Kış aylarında yoğun yağış olan şehirde barajlar uzun bir sürenin ardından yeniden doldu. Şubat ayında yüzde 25,74 olarak ölçülen barajlar, Mart ayının ilk günlerinde yüzde 60'ı geçti. İşte, 4 Mart 2026 Bursa baraj doluluk oranları