Bursa barajları doldu! 4 Mart 2026 Çarşamba Bursa barajlarında son durum nedir?
Geçtiğimiz sene sonbahar aylarında başlayan kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'yı yoğun şekilde etkilemişti. Bursalılar, günde 10 saati bulan uzun su kesintileri ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak ivme, koş aylarından sonra tersine döndü ve barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Peki, Bursa barajlarında son durum nedir? İşte, 4 Mart 2026 Bursa barajlarında son durum
Uzun bir süre kuraklıkla mücadele eden Bursa, kötü günleri atlattı. Kış aylarında yoğun yağış olan şehirde barajlar uzun bir sürenin ardından yeniden doldu. Şubat ayında yüzde 25,74 olarak ölçülen barajlar, Mart ayının ilk günlerinde yüzde 60'ı geçti. İşte, 4 Mart 2026 Bursa baraj doluluk oranları
17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
4 MART 2026 BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Bursa barajları 4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla yüzde 69.27 oranında doluluğa sahip.
BURSA 2025-2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ocak: Yüzde 24,54
Şubat: Yüzde 32,17
Mart: Yüzde 38,34
Nisan: Yüzde 48,62
Mayıs: Yüzde 55,84
Haziran: Yüzde 51,09
Temmuz: Yüzde 35,92
Ağustos: Yüzde 19,73
Eylül: Yüzde 7,07
Ekim: Yüzde 0,33
Kasım: Yüzde 0
Aralık: Yüzde 0
Ocak 2026: Yüzde 4,29
Şubat 2026: Yüzde 25,74
Mart: Yüzde 69.27