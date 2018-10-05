Bursa Cuma namazı saati kaçta? sorusu Cuma namazı ibadetini yerine getirecek Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa Cuma saati, haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunu hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri tablosuna göre, bugün Bursa'da Cuma namazı saat 12.58'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Ekim 2018 Cuma 05:34 06:57 12:58 16:12 18:48 20:06 06 Ekim 2018 Cumartesi 05:35 06:58 12:58 16:11 18:46 20:04 07 Ekim 2018 Pazar 05:36 06:59 12:58 16:10 18:45 20:03 08 Ekim 2018 Pazartesi 05:37 07:00 12:57 16:09 18:43 20:01 09 Ekim 2018 Salı 05:38 07:01 12:57 16:07 18:42 20:00 10 Ekim 2018 Çarşamba 05:39 07:02 12:57 16:06 18:40 19:58 11 Ekim 2018 Perşembe 05:40 07:03 12:57 16:05 18:39 19:56

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

CUMA NAMAZINDA IÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ