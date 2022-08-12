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Bursa'da binalar arasında kalan Aşık Yunus Türbesi gün ışığına çıkarılıyor

Bursa'da 1700'lü yıllarda inşa edilen fakat yıllar içinde binaların arasında kaybolan Aşık Yunus Türbesi gün ışığına çıkarılıyor

Binaların arasında sıkışmıştı... Gün ışığına çıkarılıyor
Binaların arasında sıkışmıştı... Gün ışığına çıkarılıyor
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AA

Bursa'da, binalar arasında kalan Aşık Yunus Türbesi'nin çevresinin açılması için Yıldırım Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

1700'LÜ YILLARDA İNŞA EDİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus, Yunus Emre ve "aşıkların önderi" Abdürrezzak'a ait kabirleri binalar arasından kurtarmak için proje hazırladı.

GÜN IŞIĞINA ÇIKARILACAK

Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği alanda, gerekli çevre düzenlemeler yapılarak türbe gün ışığına çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu belirtti.

Bursa'da bilinenlerin yanı sıra bilinmeyenler kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu aktaran Yılmaz, bunlardan birinin Aşık Yunus Hazretleri olduğunu ifade etti.

YILDIRIM'IN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA

Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan Aşık Yunus ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının görünürlüğünü sağlamaya çalıştıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emir Sultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan, Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen sufi şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık.

Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. İnşallah yüzyıllar öncesinden bize seslenen 'Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?', 'Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu' gibi ilahilerimizin yazarı Aşık Yunus'un türbesini gün yüzüne çıkarıyoruz. Aşık Yunus'a vefa borcumuzu ödeyeceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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