        Bursa'da daha önce birlikte çalıştığı kişinin 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

        Bursa Nilüfer'de aynı işletmeye ait iki şubede yangın çıktı, itfaiye alevleri söndürdü. Kundaklama şüphesiyle aranan ve sahibiyle bir dönem çalıştığı belirtilen 32 yaşındaki A.G., kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı; işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Nilüfer'de pizza zincirine kundaklama
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde daha önce birlikte çalıştığı kişinin 2 iş yerini kundaklayan zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişiye ait pizza zincirinin faaliyet gösterdiği iş yerinde yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler olay yerine geldiği sırada alevler söndü.

        Polis ekipleri, inceleme yaptığı sırada aynı kişiye ait iş yerinin Beşevler Mahallesi'ndeki şubesinde de yangın çıktığı ihbarı alındı.

        Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Aynı ilçedeki üçüncü şubede önlem alan polis ekiplerini gören şüpheli, kiralık aracıyla kaçmaya başladı.

        Polisin kovalamacası sonucu yakalanan zanlının, daha önce iş yeri sahibiyle bir süre çalışan A.G. (32) olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
