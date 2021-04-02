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HaberlerGündem3. SayfaBURSA'DA DEHŞET! Son dakika... Tanımadığı genç kızı muşta ile darp etti!
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Tanımadığı genç kızı muşta ile darp etti!

Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kızı başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını iddia etti

BURSA'DA DEHŞET! Son dakika... Tanımadığı genç kızı muşta ile darp etti!
Tanımadığı genç kızı muşta ile darp etti!
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İHA

Bursa'da, dün akşam saatlerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö. (18),tanımadığı bir erkek tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

KAFASINDA VE YÜZÜNDE AĞIR YARALAR OLDU

İHA'da yer alan habere göre bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"AĞABEYİMİ ÖLDÜREN KIZA BENZETTİM"

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Ağabeyimin ölümüne sebep olan Songül Y.'ye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dediği öğrenildi.

"BENİ BİRİSİNE BENZETMİŞ"

Yaşanan olayın ardından İHA'ya konuşan Ecenur Ö., “Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış.

"OLAY ANINDA KİMSE YANIMIZA GELMEDİ"

Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

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