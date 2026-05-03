Bursa'da engelli bireye kadınların saldırısı kamerada
Bursa'da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, meydanda tartıştığı kadınların tekme ve tokatlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Bursa’da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti.
İHA'daki habere göre olay; Bursa'nın Osmangazi Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydanda şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş ile bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TEKMELERLE SALDIRDILAR
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar, engelli vatandaşa saldırarak tekme ve tokatlarla darp etti.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, saldırgan kadınlar darp ettikleri vatandaşı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.