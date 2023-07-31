Bursa'da kayıp adam, Nilüfer Çayı'nda ölü bulundu Bursa'da bir gündür kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, park halinde bırakılmış otomobiline 1 kilometre mesafedeki Nilüfer Çayı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da dünden beri kayıp olan 56 yaşındaki S.K'nın cesedi, park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta Nilüfer Çayı'nda bulundu.

29 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve dün aracıyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri S.K'nın gidebileceği istikamette arama çalışması başlattı. S.K'nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede bulan polis ekipleri çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Ayrıca bölgeye sevk edilen Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de çalışmalara katıldı.

CANSIZ BEDENİ 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

DHA'nın haberine göre; su altı ve su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu S.K'nın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

S.K'nın cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.