Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği
Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonucu yemekhanede hasar oluştu
Giriş: 19.03.2025 - 02:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 02:18
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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