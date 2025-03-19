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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği | Son dakika haberleri

        Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği

        Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonucu yemekhanede hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 02:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 02:18
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        Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
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