Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.