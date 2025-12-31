Habertürk
        Bursa'da köprü altında cansız beden bulundu

        Bursa'da köprü altında cansız beden bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde köprü altında hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 06:23 Güncelleme: 31.12.2025 - 06:23
        Köprü altında cansız beden bulundu
        Olay, saat 01.30 sıralarında Beyazıt Caddesi Gökdere Köprüsü'nün altında meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesip B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nesip B'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Samsun'da açık denizde sürüklenen tekne kıyıya çekildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edilen tekne, deniz polis tarafından kıyıya çekildi.  

