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Bursa'da mucize kurtuluş... Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Bursa’da, doğalgaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuklarının ağlama sesiyle uyanınca kıl payı ölümden kurtuldu

19.11.2018 - 07:22 | Güncelleme:

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Yetiş ailesi, doğalgaz kombisini söndürmeden uyudu. Gece saatlerinde evin en küçük çocuğu Muhammet Ali’nin ağlama sesine uyanan baba Erol Yetiş, başının ağrıdığını ve evde gaz kaçağı olduğunu fark etti. Eşi Şenay Yetiş, kardeşi Şevkat Yetiş ve diğer çocuğu Mustafa Yiğit Yetiş’i uyandıramayan Erol Yetiş, durumu sağlık, Bursagaz ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti.

İHA'nın haberine göre; gazın kesilmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri aileyi tedavi altına aldı. Zehirlenen aile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursagaz ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda doğalgaz borusunun yanlış bağlandığını ve gaz sızıntısının bu yüzden meydana geldiğini öne sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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