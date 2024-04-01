Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobil yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada bir anne ve iki çocuğuna çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, iki kızının tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:23 facebook

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