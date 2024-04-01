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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı

        Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobil yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada bir anne ve iki çocuğuna çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, iki kızının tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:23
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        Anne ile iki çocuğunu ölüm ayırdı
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        Bursa'da anne ile iki çocuğuna otomobil çarptı.

        Kaza, Osmangazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

        Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğba Çival (38) ile kızları Rabia (14) ve Merve Çival'e (7) çarptı.

        Anne ile çocukları çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Anne Tuğba Çival, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti, küçük kızı Merve Çival'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü Recep Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile iki kızının yaya geçidinden geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu savrularak yaralandığı anlar yer aldı.

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        #Bursa
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