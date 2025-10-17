PLANLI SU KESİNTİLERİ YAPILIYOR

Bursa’da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle 16 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.