        Haberler Bilgi Gündem Bursa'da su bitti! 17 Ekim 2025 Cuma Bursa baraj doluluk oranları ile Nilüfer ve Doğancı barajlarında son durum nedir?

        Bursa'da su bitti! 17 Ekim 2025 Cuma Bursa baraj doluluk oranları

        Bursa'daki su krizi büyüyor. Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. Şehrin baraj doluluk oranı 17 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 0 olarak kaydedildi. İşte, detaylar

        Giriş: 17.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:48
        1

        Bursa'da şehre su sağlayan barajlar kurudu. 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü. İşte, 17 Ekim Bursa barajlarında son durum

        2

        17 EKİM 2025 BURSA BARAJ DOLULUK ORANI

        Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

        28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

        3

        SU TEMİN EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

        İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

        4

        PLANLI SU KESİNTİLERİ YAPILIYOR

        Bursa’da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle 16 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanıyor.

        BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.

