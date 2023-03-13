Bursa'da ücretsiz

AA

B Şubat'ta meydana gelen, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren başlatılan seferberlik devam ederken deprem kuşağındaki illerde gözler, riskli yapı stoklarına çevrildi.

Birinci derece deprem kuşağında bulunan Bursa'da mevcut binaların risk durumlarının belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası arasında yapılan işbirliği protokolüyle binaların risk durumlarının belirlenmesi için "Gözlemsel Bina Değerlendirme Yöntemi" devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesinin "www.bursa.bel.tr" ile "binatespit.bursa.bel.tr" internet adreslerinden yapılabileceği ücretsiz uygulama için başvurular bugün itibarıyla başladı.

BİNALARDAN NUMUNE ALINACAK MI?

Uygulama ilk olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer'deki binaları kapsayacak. Bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan gözlemsel yöntemde inceleme esnasında binalardan herhangi bir numune alınmayacak. Bölgesel risk durumunun belirlenmesinde kullanılacak bu yöntem, tekil binada risk değerlendirilmesi olarak kabul edilmeyecek.

BETONARME VE YIĞMA YAPILAR ÖNCELİKLİ

Başvuru, yapının maliki (mal sahibi/malikleri) veya apartman yönetim kurulu kararı alınması şartıyla site yönetimi tarafından yapılabilecek ve tek bir yapı malikinin başvurması yeterli olacak. Ücretsiz olarak sunulacak çalışmada, en yüksek nüfusa sahip 3 merkez ilçede yer alan (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 2004 yılı öncesi 15 kata kadar ruhsatlı, betonarme ve yığma yapılar öncelik kapsamında olacak. Çalışmanın ilerleyen evrelerinde tüm ilçelerdeki yapılar değerlendirmeye alınacak. 2004 yılı öncesi yapıların incelenmesi tamamlandıktan sonra 2004 yılı ve sonrası yapılara ilişkin çalışmalar başlatılabilecek.

OLUŞTURULAN TEKNİK EKİPLER DEĞERLENDİRECEK

Oluşturulan teknik ekipler binayı, yapısal sistem türü, serbest kat adedi, bina görsel kalitesi, yumuşak kat/zayıf kat, düşeyde düzensizlik, ağır çıkmalar, planda düzensizlik, kısa kolon etkisi, yapı nizamı, bitişik binalarla döşeme seviyesi, tabii zemin eğimi ve zemin sınıfı parametrelerine göre değerlendirecek. İnceleme, bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan gözlemsel yöntemle yürütülecek ve inceleme esnasında binalardan herhangi bir numune alınmayacak.

YAPTIRIM SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Herhangi bir yasal yaptırımı olmayan çalışmayla tamamen bilgilendirme amaçlı bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Protokol paydaşları tarafından yürütülen bu çalışma, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında olmayıp bir ön inceleme niteliği taşıyor. Bu uygulama 6306 sayılı kanun kapsamında olmadığından herhangi bir yıkım kararı veya farklı bir yaptırım söz konusu olmayacak.