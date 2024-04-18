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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 'yol verme' kavgası

        Bursa'da 'yol verme' kavgası

        Bursa'da iki sürücü 'yol verme' nedeniyle cadde ortasında birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:49
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        Trafikte 'yol verme' kavgası
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        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde ticari taksi ile otomobil sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler cadde ortasında birbirlerine saldırdı.

        Ticari taksi sürücüsü kafasından yaralanırken kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

        Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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