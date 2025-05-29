Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Eskişehirden Bursa istikametine seyir halinde olan Hilmi K. (59) idaresindeki yolcu otobüsü, Yeniceköy Mahallesinde köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ağabey T.'ye (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ağabey T, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ağabey T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağabey Tnin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Hilmi K. (59) polis ekiplerince gözaltına alındı.