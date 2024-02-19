Bursa'daki kaçak kazı operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bursa İznik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde birinci derece sit alanı olan ve koruma alanı statüsünde bulunan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; bölgeyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.G, T.Ö. ile E.D'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 2 kazma, 2 balyoz, halat, manivela çubuğu ve yaklaşık 7 kilogram kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.