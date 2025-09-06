Habertürk
        Bursa haberleri: 13 yaşındaki kızın evlendirilmesine 3 gözaltı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki kızın evlendirilmesine 3 gözaltı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki, bir annenin katıldığı TV programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmesi üzerine damat ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:13
        Bursa'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, bir TV programına katılan anne Özlem I.'nın, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre 13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
