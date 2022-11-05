Bakan Ersoy: TÜRKSOY kısa sürede uluslararası camiada saygın bir konum kazandı (3)



TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİNDE BULUŞTU

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39´uncu Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya gelen Türk Dünyası temsilcileri, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali´nde bir araya geldi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor, Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, festivalin paydaş kurumları ve Türk dünyası kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Bu yıl 'Doğa' temasıyla düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Anadolu Ateşi'nin 'İpek Yolu' gösterisi ile başladı.

´17 ÜLKEDEN 52 ESER İLE ÇITAMIZI YÜKSELTTİK´

Anadolu Ateşi´nin gösterisinin ardından kürsüye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu festivalin fikir aşamasından beri ilk düşüncemiz, sinema perdesi üzerinden kültür zenginliğimizi ortaya koymak; bunu mümkün olan en yüksek katılım, dolayısıyla çeşitlilik içinde yapmaktı. İlk yıl 13 ülkeydik, 42 sinema eseri seyirciyle buluşmuştu. Bu yıl 17 ülkeden 52 eser ile çıtamızı yükselttik. Katılımcı sayısının 148´e çıkmış olması, Türkiye´den de 300´ü aşkın sinema sektör temsilcisinin iştiraki, daha ikinci yılda geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok değerlidir. İnşallah bir sonraki festivalde bu rakamların da üstüne çıkacağız" dedi.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali´nin, Dede Korkut´tan ilham alarak yola çıktığını söyleyen Bakan Ersoy, "Türk töresinin, gelenek ve göreneğinin bir abidesi olan Korkut Atamız, sözüne kopuzu yaren eder, öyle konuşurdu. Boy boylar, soy soylardı. Sanat ve zanaat, bilgenin dili ve eseri olduğunda en değerli yapıtlar ortaya çıkar, en geniş kitleye ulaşır, gönüllerde ve zihinlerde yer eder. Korkut Ata´nın kopuz çalmaya başladığında rüzgârın durduğu, dağların yerinden doğrulduğu, kuşların uçmayıp havada kaldığı ve suların akmaz olduğu menkıbesi, bu hususta halkımızın yaptığı eşsiz bir betimlemedir. Bu betimleme aslen Korkut Ata´nın manevi mertebesini resmetse de insanla birlikte bütün tabiatın onun söylediklerine kulak vermesi bana evrensellik olgusunu da çağrıştırır. Üstelik zaman, mekân ve olaylar değişse de Dede Korkut´un beslendiği değerlerin değişmemesi, evrenselliğin en doğru tanımını bizlere göstermektedir" diye konuştu.

`BİZİM DÜNYAYA SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR´

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Evrensellik özünden, değerlerinden kopmak değildir. Aksine onlara bağlı kalabilmektir. Farklılığınla evrenselliğe erişiyorsan değerlisindir. Herkes gibi olmaktan ziyade herkese örnek ve öncü olmak esastır. Unutmayalım, ağacın kökü toprağın derinine ne kadar iniyor, ne denli geniş alana yayılıyorsa boyu ve görkemi o kadar büyük, dallarının gölgesi o denli kapsayıcı olur. Bu gerçeği festivalimizde de tecrübe ediyoruz. Bakınız bu yıl "Doğa" teması ile düzenlenen festivalde sanatçılarımız, sahibi değil parçası olduğumuz dünyaya dair bizlere yepyeni pencereler açtılar. Başta Türk kültürü olmak üzere özgün millî kültürlerin ne denli fark yaratabildiğini görmek gerçekten heyecan verici. Aslımızı bildiğimiz ve algımızı mümkün olduğunca geniş tuttuğumuz müddetçe, kendimizi anlatmamız ve anlaşılmamız o denli kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ve bizim, dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Sanatı, sinemayı tercüman kıldık; konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz."

`SANAT ÇATISI ALTINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN´

Bu yıl Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile `Türk Dünyası Sinema Zirvesi´nin de 2'ncisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Ersoy, "Bu akşam "Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", "Vefa" ve "Onur Ödülü" kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini bulacak. Ben şimdiden yarışmalarda ödüle layık görülen eserlerin sahiplerini senaristinden yönetmenine, oyuncusundan teknik ekibine kadar ayrı ayrı kutluyorum. Vefa ve Onur Ödülü sahiplerine ise vakfettikleri bir ömürlük zaman, ortaya koydukları eserler, sundukları katkı ve destekler için en kalbî saygı ve şükran duygularımı sunuyorum. Bu ödüllerin ötesinde, sanatın çatısı altında bu heyecan verici birlikteliği mümkün kılan bütün katılımcılarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa´da gerçekleşen 5 günlük bu kültür ve sinema şöleni şimdilik sona eriyor. Elbette bu bir veda değil. Daha fazla katılımcı ve daha fazla film temennisiyle, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali´nin üçüncüsünde buluşmak için sözleşiyoruz sadece. Dilerim ki bu sanat çatısı altında birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yerli Karadağlarımız yıkılmasın, gölgelice kaba ağacımız kesilmesin inşallah" ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Festivalde ödüller de sahiplerini buldu. TÜRKSOY Özel Ödülü Özbekistan´dan Yulduz Rajabova´ya verilirken, Türkmen Film Birliği Başkanı Arslan Eyeberdiev, Özbekistan´dan Rano Shodiyeva, Kırgızistan´dan Sadyk Sher-Niyaz, Kazakistan´dan Kanat Torebay, Türkiye´den Mehmet Bozdağ Türk Kültürüne Katkı Ödülüne layık görüldü. Vefa Ödülleri ise Türkan Şoray ile Osman Sınav´a verildi.

En İyi Belgesel Filminde birincilik ödülünü Özbekistan´dan Furkat Usmanov, ikincilik ödülünü Kazakistan´dan Aigul Cherendinova, üçüncülük ödülünü Türkiye´den İsmet Arasan aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi Kırgızistan´dan Kalipa Tashtanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi ise Kazakistan´dan Kayrat Kemalov oldu.

En İyi Senaryo Ödülü Türk senarist Semih Kaplanoğlu´na verilirken, En İyi Yönetmen Ödülünün sahibi Azeri yönetmen Vagıf Mustafayev oldu.

Program aile fotoğrafının çekilmesi ve Azerin Solo performansı ile sona erdi. (DHA)Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)FOTOGRAFDHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2022-11-05 22:37:14



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