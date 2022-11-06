Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçünün kurtarılması için operasyon başlatıldı



Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da Uludağ'ın zirvesinden ayrı ayrı uçuş yapan profesyonel paraşütçü Erol Aslantaş (47) ile bir arkadaşı, zorunlu iniş yaptıkları kayalıklarda mahsur kaldı. İki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Uludağ'ın zirvesinden ayrı ayrı uçuş yapan profesyonel paraşütçü Erol Aslantaş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı, bilinmeyen nedenle Çiftseneber mevkisine zorunlu iniş yaptı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bulundukları noktada mahsur kalan iki paraşütçü, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip, bölgedeki paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi meydanında toplanıp, zorlu arazide mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan paraşütçülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-06 20:42:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.