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Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 63 tutuklama

DHA

Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 63 tutuklama


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 7 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 70 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel katıldı. 1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik köpeği de yer aldı. Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesindeki adreslere düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi´nden koordine etti. 
110 ŞÜPHELİDEN 99´U YAKALANDI
110 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından `uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan tutuklanmaları talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi.
63 TUTUKLAMA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 63´ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2022-11-10 19:52:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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